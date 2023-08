Musical zum Mitspielen: Stray Gods ist ab sofort mit Stimmen aus The Last of Us für PCs erhältlich

Das spielbare Musical Stray Gods: The Roleplaying Musical vom Entwickler Summerfall Studios ist ab sofort verfügbar und das feiern die Entwickler und der Publisher Humble Games natürlich mit dem entsprechenden Launchtrailer, welcher euch das exotische Spielerlebnis näherbringen möchte.

Das Besondere an diesem Titel ist der orchestrale Soundtrack. Stray Gods: The Roleplaying Musical spielt sich, wie der Name schon verrät, wie ein Musical. Die Musikstücke sind komplett interaktiv und variieren durch unsere Entscheidungen, die wir treffen.

Das Spiel sticht vor allem durch seinen prominenten Cast hervor, denn einige der SynchronsprecherInnen, darunter Ashley Johnson und Troy Baker, kennen wir unter anderem aus The Last of Us. Erdacht wurde das Ganze von Dragon-Age-Lead-Writer David Gaider.

Die Geschichte von Stray Gods im Überblick

In dem Titel schlüpfen wir in die Rolle von Grace. Ihr wird die Kraft einer Muse verliehen, nachdem ihre Vorgängerin verstirbt. Doch ihr wird vorgeworfen, sie selbst umgebracht zu haben. Sie hat genau eine Woche Zeit, die wahren Todesumstände herauszufinden.

Je nachdem, welche Entscheidungen wir im Spiel treffen, eröffnen sich andere Pfade und die dazugehörigen Enden. Wir entscheiden beispielsweise, wem wir vertrauen und auf wen wir eher Druck ausüben.

Unter den Charakteren befinden sich viele Götter aus der griechischen Mythologie. Es ist sogar möglich, eine freundschaftliche Beziehung mit den Göttern und anderen Sterblichen einzugehen. Darüber hinaus gibt es vier KandidatInnen, mit denen wir eine Liebesbeziehung eingehen können.

Der Launchtrailer

Bildmaterial: Stray Gods: The Roleplaying Musical, Humble Games, Summerfall Studios