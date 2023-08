Like a Dragon Gaiden beleuchtet die Daidoji-Fraktion und die mysteriöse Verbündete Akame

Publisher SEGA und Entwickler Ryu Ga Gotoku Studio haben neue Informationen und Screenshots zu Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name veröffentlicht, in denen die Daidoji-Fraktionsmitglieder Yoshimura, Boss und der Oberpriester vorgestellt werden. Außerdem liefert man erste Details zur Geschichte zwischen Protagonist Kazuma Kiryu und der mysteriösen Akame.

Die mysteriöse Akame

Während einer Mission für die Daidoji-Fraktion wird Kiryu in einen Vorfall verwickelt, bei dem er auf Akame trifft – eine mysteriöse Frau, die mit den Schattenseiten Sotenboris bestens vertraut ist. Über das „Akame Network“ – ein Geheimdienstnetzwerk aus Obdachlosen – sammelt Akame Informationen und geht als Alleskönner riskante Anfragen an, denen andere aus dem Weg gehen. Kiryu arbeitet schließlich mit Akame zusammen und unterstützt ihr Unternehmen.

Während Kiryu und Akame sich weiter kennenlernen und gleichzeitig Probleme im Zusammenhang mit der Unterwelt lösen, entfaltet sich ein Drama über ihre Beziehung.

Das ist die Daidoji-Fraktion

Als Manager der Daidoji-Fraktion fühlt sich Yoshimura der kaltherzigen und gefühllosen Organisation sehr verbunden. Er ist auf Gewalt sepzialisiert und wehrt Bedrohungen skrupellos ab.

Der Strippenzieher hinter der Daidoji-Fraktion ist hingegen nur unter dem Namen „Boss“ geläufig. Nicht viel ist über ihn bekannt, handelt er doch aus dem Schatten heraus.

Der Oberpriester der Daidoji-Fraktion hat sich hingegen von seinen irdischen Wünschen losgelöst. Er genießt es einfach, den ganzen Tag allein Go zu spielen. Er ist auch einer der wenigen Menschen, denen Kiryu sich anvertraut. Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name erscheint am 9. November für PlayStation, Xbox und PCs.

Bildmaterial: Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name, Sega, Ryu Ga Gotoku Studio