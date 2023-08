Fort Solis erscheint in einer limitierten Handelsversion für PlayStation 5

Das düstere Fort Solis bekommt von Meridiem Games in Europa eine limitierte Handelsversion spendiert. Am 22. August erscheint das Sci-Fi-Adventure für PS5 und PC-Steam. Wenn ihr euch ein wenig gedulden könnt, erwartet euch am 6. Oktober die haptische Variante für PlayStation 5.

Fort Solis für PS5* bei Amazon

Die Limited Edition bietet neben einer speziellen Umverpackung mit 3D-Motiv auch eine Postkarte mit Metallic-Effekt. Die Handelsversion kostet 39,99 Euro.

In Fort Solis übernimmt man die Rolle von Jack Leary, einem Space-Ingenieur, welcher sich alleine in einer isolierten und verlassenen Mine auf dem Mars befindet. Von hier aus erkundet man die verlassene Station Fort Solis ganz nach den eigenen Wünschen und in beliebiger Geschwindigkeit.

Bildmaterial: Fort Solis, Dear Villagers, Fallen Leaf, Black Drakkar Games