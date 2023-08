Dieser neue Charakter aus Persona 5: The Phantom X erfreut sich größter Beliebtheit unter Fans

Der nächste Closed-Beta-Test von Persona 5: The Phantom X ging bekanntlich am 18. August an den Start. Und eine neue Persona-Nutzerin hat es Fans dabei wohl besonders angetan.

Okyann hat es den Fans angetan

Der Neuzugang hört auf den Codenamen Okyann und erfreut sich aktuell großer Beliebtheit. Warum das so ist? Mit ihren 44 Jahren bricht Okyann mit dem Persona-typischen Altersdurchschnitt ihrer Phantomdieb-KameradInnen.

Ein Twitter-User hat die Biographie der neuen Mitstreiterin übersetzt. Okyanns echter Name sei Kayo Tohyama. Sie sei 44 Jahre alt und die Nachbarin des Protagonisten von „Phantom X“. Früher sei sie eine Fashionista gewesen – nun lebe sie als Hausfrau ein Leben mit glücklicher Familie. Eine Leere im Herzen fühle sie dabei dennoch.

Ihre modebegeisterte Vergangenheit spiegelt sich dann auch in ihrem Phantom-Design wider – ein weiterer Grund, warum Fans so von Kayo angetan sind. Die Liebe für den Neuzugang ist übrigens auch schon hierzulande angekommen, wie Kollegin Ana von Eurogamer beweist.

Außerdem erklären Fans, dass sie Charaktere wie Kayo Tohyama gern öfter in der Serie erleben würden. Eine erwachsene und weibliche Persona-Nutzerin habe es immerhin seit Persona 2 nicht mehr gegeben. Nun wünschen sich die Fans, dass es Kayo Tohyama in die Hauptserie schafft. Das wäre doch in der Tat eine schöne und wichtige Abwechslung.

via GameRant, Bildmaterial: Persona 5: The Phantom X, Perfect World Games, Black Wings Game Studio