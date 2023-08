Deutsche Verkaufscharts: Remnant 2 ist das Spiel der Stunde im deutschen Handel

Remnant 2 von THQ Nordic heißt das Spiel der Stunde in Deutschland. Zumindest, was die Handelsverkaufscharts, ermittelt von GfK Entertainment angeht. Dort holte die Mischung aus Koop-Shooter, Survival-Schocker und Soulslike-RPG letzte Woche aus dem Stand Gold in den PS5-Charts und Silber in den Xbox-Series-Rankings. Nicht schlecht!

In den PS5-Rankings überflügelt Remnant 2 damit immerhin Hogwarts Legacy. In den Xbox-Series-Charts muss sich der THQ-Titel aber noch Diablo IV geschlagen geben. In den physischen PC-Charts, die aber kaum aussagekräftig sind, landet Remnant 2 auf Rang vier.

In den PS4- und Xbox-One-Charts ist der Zauber für Hogwarts Legacy noch lange nicht vorbei. Jeweils Platz eins vor Grand Theft Auto V. Meistverkaufter Switch-Titel bleibt Pikmin 4 vor Mario Kart 8 Deluxe.

via GfK Entertainment, Bildmaterial: Remnant 2, THQ Nordic, Gunfire Games