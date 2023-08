Deutsche Verkaufscharts: Hogwarts Legacy legt nochmal Kohle nach

In den aktuellen deutschen Handelsverkaufscharts legt Hogwarts Legacy nochmal kräftig Kohle nach. Der Hogwarts Express rollt an die Spitze der deutschen PS5-, PS4- und Xbox-One-Rankings. Auch mangels stärkerer Neueinsteiger.

Silber holt sich in allen genannten Charts der Longseller Grand Theft Auto V. Einziger Ausrutscher: die Xbox-Series-Charts. Hier hält Diablo IV vor Remnant 2 die Spitze. In den Switch-Charts gibt es dann auch den Führungswechsel: Mario Kart 8 Deluxe holt sich Gold zurück, Zelda: Tears of the Kingdom erhält die Silber-Medaille und Pikmin 4 muss auf Rang drei runter.

via GfK Entertainment, Bildmaterial: Hogwarts Legacy, Warner Bros., Avalanche Software, Portkey Games