Der erste Trailer zu KAGE Shadow of the Ninja, das über ININ Games auch im Westen erscheint

Natsume Atari und Tengo Project haben erst vor einigen Tagen offiziell KAGE Shadow of the Ninja für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series, Switch und PCs angekündigt. Nun reichte man auch den Debüt-Trailer nach. Eine weitere frohe Kunde gibt es von ININ Games, die sich der Veröffentlichung des Remakes im Westen verschrieben haben.

Rückkehr der NES-Ninja

Bei dem Titel handelt es sich um ein Remake des Side-Scrolling-Action-Spiels Shadow of the Ninja, das ursprünglich im August 1990 für NES erschien. „KAGE“ soll im Frühling 2024 erscheinen und zahlreiche Sprachoptionen bieten – darunter auch Deutsch.

Die Veröffentlichung im Westen war also nicht mehr von der Hand zu weisen. ININ Games übernimmt diese Aufgabe, wie jetzt auch bekannt ist. Hierzulande lässt man das „KAGE“ im Titel aber fallen und bleibt beim Originalnamen Shadow of the Ninja.

SpielerInnen übernehmen die Kontrolle der zwei Charaktere Hayate und Kaede, die jeweils mit unterschiedlichen Fähigkeiten daherkommen, um ihren Feinden zu trotzen. KAGE Shadow of the Ninja soll dabei übrigens auf den schicken 16-Bit-Look setzen, der bereits Pocky & Rocky Reshrined schmückte. Für die Musik zeichnet sich Iku Mizutani verantwortlich, der bereits die Musik für das Original komponierte.

Der erste Trailer:

