Wegen Insiderhandel: Das blüht Sonic-Schöpfer Yuji Naka nach seiner Verurteilung

Erst kürzlich berichteten wir, dass sich Sonic-Schöpfer Yuji Naka mit einer Haftstrafe wegen Insiderhandels konfrontiert sieht. Der Prozess kam nun zum Urteil, dass sich Naka des Insiderhandels schuldig gemacht hat – einer Haftstrafe entgeht er aber wohl vorerst.

Yuji Naka verurteilt

Wie Jiji Press berichtet, habe der zuständige Richter Naka zu 30 Monaten Haft verurteilt. Die Haftstrafe sei aber an eine vierjährige Bewährungsstrafe gekoppelt. Das bedeutet, Naka entgeht einem Gefängnisaufenthalt, sofern er sich an die in der Anordnung festgelegten Bedingungen hält und während dieser Zeit nicht gegen weitere Bedingungen oder Gesetze verstößt.

Da kam er nochmal mit einem blauen Auge davon, könnte man meinen. Allerdings winkt Naka auch eine satte Geldstrafe in Höhe von 173 Millionen Yen. Das entspricht etwa 1,1 Mio. Euro.

Zur Erinnerung: Yuji Naka verstieß gegen den „Financial Instruments and Exchange Act“, indem er mit Insiderwissen über zwei damals noch nicht angekündigte Spiele – nämlich Dragon Quest Tact und Final Fantasy VII: The First Soldier – in Square-Enix-Aktien investiert hatte. Am 2. März 2023 bekannte sich Naka bereits in einem ersten Verfahren zum Fall schuldig.

