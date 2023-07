Story und Charaktere im Detail: Das erwartet Kiryu im Agenten-Abenteuer in Like a Dragon Gaiden

Erst kürzlich lieferten SEGA und das Ryu Ga Gotoku Studio erste Informationen zu Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name. Nun folgen weitere Informationen zur Geschichte und den Charakteren, denen Kiryu im Rahmen seines Agenten-Abenteuers begegnet.

Erneut im Strudel der Unterwelt

„The Man Who Erased His Name“ spielt bekanntlich nach den Geschehnissen von Yakuza 6: The Song of Life und damit dem eigentlichen Abschluss der Kiryu-Saga. Solltet ihr also noch nicht mit den Spielen vertraut sein, lohnt es sich, diese vor Kiryus nächstem Abenteuer anzugehen.

In „The Man Who Erased His Name“ muss sich Kiryu fragen, was es zu opfern gilt, um jene zu beschützen, die er liebt.

Als Agent der Daidoji-Fraktion und mit dem Codenamen „Joryu“ macht sich Kiryu auf die Suche nach einer illegalen Goldschmuggelstelle im Hafen von Yokohama. Die vermeintlich kleine Nebenaufgabe eskaliert jedoch, als er von mehreren Dutzend Daidoji-Agenten überrascht wird. Wider besseres Wissen lässt sich „Joryu“ auf die Keilerei ein – wohl wissend, dass sie seine falsche Identität bedroht.

Das Auftauchen einer mysteriösen Gruppe tut ihr Übriges, um „Joryu“ erneut in den Strudel der Unterwelt geraten zu lassen. Und das, obwohl er doch alle Verbindungen zu seiner Vergangenheit abgebrochen hatte.

Auf diese Gesichter trifft Kiryu im neuen Abenteuer

Kiryu trifft – im Rahmen seines Abenteuers – natürlich wieder auf verschiedene Gesichter. Da wäre etwa Kosei Shishido, ein skrupelloser Lieutenant der Omi-Allianz, der keine Gefangenen macht. Oder Yuki Tsuruno, Captain der Watase-Familie, der seine Züge sorgfältig plant und Kiryu in so manche Falle locken möchte.

Die mysteriöse Akame ist besser vernetzt als sonst jemand. Sie weiß alles, was es in Sotenbori zu wissen gibt. Der dritte Patriarch des Kijin-Klans – Homare Nishitani III – hingegen, versteckt seinen Wahnsinn hinter seinem charismatischen Gesicht. Und der Anführer der Daidoji-Fraktion – Kihei Hanawa – fungiert als Verbindung zwischen Kiryu und der Außenwelt.

Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name erscheint am 9. November für PlayStation, Xbox und PCs.

Bildmaterial: Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name, Sega, Ryu Ga Gotoku Studio