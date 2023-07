Project Survival wird ein Survival-Crafting-RPG mit Monsterzähm- und Open-World-Zutaten

Publisher Shueisha Games und „Re:Legend“-Entwickler Magnus Games Studio haben Project Survival angekündigt. Hinter dem Arbeitstitel verbirgt sich ein Survival-Crafting-RPG, das für diverse noch nicht definierte Plattformen und PCs via Steam erscheinen soll.

Ein Veröffentlichungsdatum ist noch nicht bekannt. Project Survival soll aber neben einem Offline-Einzelspielermodus auch eine Online-Möglichkeit für bis zu 25 SpielerInnen bieten.

So beschreibt Steam den Titel:

Project Survival ist ein Anime-Fantasy-Survival-Crafting-, Monsterzähmungs- und Open-World-Adventure, das SpielerInnen alleine oder mit Freunden genießen können. Begebt euch auf eine epische Reise in einem spannenden Fantasy-Survivalspiel, das eure Fähigkeiten und Instinkte an ihre Grenzen bringt. Nach der verheerenden Zerstörung eurer ursprünglichen Welt seid ihr in einem unbekannten Universum gestrandet, in dem es von gefährlichen und beeindruckenden Lebensformen nur so wimmelt. Nun gilt es, euch in diesem atemberaubenden neuen Reich anzupassen, zu überleben und zu gedeihen.