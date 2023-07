NIS America präsentiert zu The Legend of Heroes: Trails into Reverie den Launchtrailer

NIS America und Falcom präsentieren aus Anlass der Veröffentlichung von The Legend of Heroes: Trails into Reverie nun den passenden Launchtrailer. Das Rollenspiel ist ab sofort für PlayStation, Nintendo Switch und PCs erhältlich. Für Konsolen gibt es eine Deluxe Edition zum Normalpreis im breiten Handel, so beispielsweise bei Amazon*.

Der Abschluss beider Reihen

Trails into Reverie ist ein Epilog zu den vier Cold-Steel-Spielen (Erebonia) sowie der Crossbell-Spiele (Zero und Azure). Die Schicksale von Rean Schwarzer, Lloyd Bannings und des mysteriösen „C“ stehen in Zemuria auf dem Spiel. Ihr könnt zwischen den drei Protagonisten wechseln und ihre Geschichten parallel erleben. So kommen über 50 spielbare Charaktere zusammen.

Der Launchtrailer

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Bildmaterial: The Legend of Heroes: Trails into Reverie, NIS America, Falcom