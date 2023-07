Keramik-Glurak und mehr: Pokémon-Ausstellung zur japanischen Handwerkskunst eröffnet

Falls ihr gerade in Los Angeles seid, könnt ihr einen Abstecher in die frisch eröffnete Pokémon-Ausstellung machen. Die Ausstellung mit dem Titel „Pokémon X Kogei – Playful Encounters of Pokémon and Japanese Craft“ vermischt japanische Handwerkskunst mit den allseits beliebten Taschenmonstern.

20 KünstlerInnen wurden damit beauftragt, rund 70 Ausstellungsstücke herzustellen. Darunter befinden sich beispielsweise eine Keramikschüssel mit einem eingearbeiteten Glurak oder ein Blitza, das aus Kupferteilen hergestellt wurde.

Die Stücke sind aus den unterschiedlichsten Materialien hergestellt, darunter Textilien, Keramiken und Metalle. Anlässlich der Ausstellung hat das Pokémon Center außerdem ein Pikachu im traditionellen Kimono ins Programm aufgenommen.

Die Ausstellung hat noch bis zum 7. Januar 2024 geöffnet. Seit ihr an der Ausstellung interessiert, könntet ihr bis zu diesem Tag einen Abstecher zum Japan House LA machen. Der Eintritt ist kostenlos, aber es können Tickets reserviert werden, um einen garantierten Eintritt zu erhalten.

Der Trailer zeigt einige Werke der Ausstellung:

Bildmaterial: Pokémon X Kogei – Playful Encounters of Pokémon and Japanese Craft, Japan House LA