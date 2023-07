Kein Witz: Die Zelda-CDi-Spiele bekommen mit Arzette quasi einen geistigen Nachfolger

Limited Run Games und Entwickler Seedy Eye Software haben Arzette: The Jewel of Faramore angekündigt. Zwar vermeidet man jede Nennung von „CD-i“ und „Zelda“, doch die Anspielungen sind mehr als eindeutig. Als wäre da nicht sowieso schon die Optik der Sequenzen!

Einen „geistigen Nachfolger der beiden berüchtigten Fantasy-Abenteuerspiele“ nennen die Macher ihr Spiel bei Twitter. Natürlich sind damit Link: The Faces of Evil und Zelda: The Wand of Gamelon gemeint. Das dritte CD-i-Spiel Zelda’s Adventure klammert man wohlwollend aus. So wie Nintendo auch stets die CD-i-Spiele ausklammert, wo immer es nur geht.

Als wären die Anspielungen und die Optik nicht Hinweise genug, engagierte man mit Jeffrey Rath und Bonniejean Wilbur zwei „Talente früherer, interaktiver Adventures“. Wilbur hat Arzette schon 2022 in einem Interview mit GameReviews angedeutet. Die beiden sprachen Link respektive Zelda in den CD-i-Games. Mit Rob Dunlavey wirbt man ebenfalls. Auch er war an den Originalen beteiligt. Da mag niemand mehr an einen Zufall glauben.

Spielerisch erwartet euch mit Arzette: The Jewel of Faramore hoffentlich mehr. Vielleicht auch ein Grund, wieso man den so ganz offenen Vergleich meidet? Es handelt sich um einen Side-Scroller. Ihr hüpft viel und kämpft viel. Zwischendurch gibt es offenbar humorvolle Sequenzen – in typischer Optik.

Arzette soll 2023 für Switch, Steam, PlayStation und Xbox erscheinen.

Der Ankündigungstrailer:

Bildmaterial: Arzette: The Jewel of Faramore, Limited Run Games, Seedy Eye Software