Games-Charts: Das sind europaweit die meistverkauften Games der ersten Jahreshälfte

Da ist 2023 schon wieder zur Hälfte um – bemerkt? GfK Entertainment nimmt das regelmäßig (nämlich zufälligerweise halbjährlich) zum Anlass, um auf die europaweiten Games-Charts zurückzublicken. Welches war das erfolgreichste Videospiel im ersten Halbjahr 2023?

Eine interessante Frage, denn einige potenzielle Anwärter stehen hier zur Wahl. Die Nase laut der repräsentativen Daten vorn hat Zelda: Tears of the Kingdom. Das Spiel kam insgesamt am besten an und bestieg zudem in neun von 18 untersuchten Ländern, darunter Deutschland, Frankreich, Großbritannien und Spanien den Thron der meistverkauften Games. Glückwunsch!

Das zweitbeliebteste Spiel im Zeitraum Januar bis Juni 2023 wurde Hogwarts Legacy. Es kann zudem in vier Ländern den Spitzenplatz holen: Belgien, Dänemark, Tschechien und den Niederlanden. In vielen weiteren Ländern landet es logischerweise auf Platz zwei, darunter Deutschland, Frankreich und Großbritannien.

Europaweit holt FIFA 23 Bronze. „Honorable Mentions“ gibt es diesmal kaum, die Spitzen sind europaweit sehr homogen. Einzige Ausreißer: NHL 23 in der Slowakei mit einem dritten Platz und Mario Kart 8 Deluxe, das in Deutschland und der Schweiz Bronze einfährt.

Deutschland betrachtet GfK Entertainment darüber hinaus noch einmal speziell und ermittelt die Spitzenrankings pro Plattform. Wenig überraschend steht Zelda an der Spitze der Switch-Charts, gefolgt von Mario Kart 8 Deluxe und Nintendo Switch Sports. Hogwarts Legacy holt natürlich Gold in den PS5- und Xbox-Series-Rankings, hier jeweils gefolgt von Star Wars Jedi: Survivor und Final Fantasy XVI (PS5) sowie Diablo IV (Xbox Series).

via GfK Entertainment, Bildmaterial: Hogwarts Legacy, Warner Bros., Avalanche Software, Portkey Games