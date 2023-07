Dragon Quest Monsters: Der dunkle Prinz erklärt Story, Jahreszeiten, Welt und Monster

Square Enix hat etliche neue Informationen zu Dragon Quest: Der dunkle Prinz veröffentlicht. Zusammen mit den Informationen gibt es Bilder, in denen wir uns einen Eindruck vom Titel verschaffen können.

In der Story des Spiels steht Psaro im Mittelpunkt. Fans der Reihe dürften ihn noch aus Dragon Quest IV: Chapters of the Chosen kennen. Er wurde von seinem Vater verflucht, sodass er keinem Wesen mit Monsterblut etwas zu Leibe tun kann.

Deshalb versucht er, die Monster zu zähmen und befehligt daraufhin seine eigene kleine Armee an Monster-Schergen. Diese nutzt er für seinen Rachefeldzug gegen seinen Vater. Dabei trifft er auf Rose, eine junge Elfenfrau, und einen geheimnisvollen Mann namens Toilen Trubble.

Details zur Welt und Monstern

Der Titel spielt in der Welt von Nadiria. In den Bildern ist zu sehen, dass es unterschiedliche Regionen geben wird. In den sogenannten „Kreisen“ herrschen unterschiedliche Themenwelten. Es gibt beispielsweise eine Lavawelt oder eine Region voller Süßigkeiten.

Das Besondere: Es gibt unterschiedliche Jahreszeiten, mit denen sich nicht nur die Regionen, sondern auch die Monster ändern, die es in der Welt zu zähmen gilt. Mithilfe einer Synthese-Fähigkeit können wir neue Monster erschaffen. Es soll über 500 verschiedene Monster-Typen geben.

Zur Veröffentlichung soll es außerdem drei unterschiedliche Inhalte geben, die wir herunterladen können: „The Mole Hole“, „Coach Joe’s Dungeon Gym“ und „Treasure Trunks! Progress“. Die Inhalte stehen zum Launch im Nintendo eShop bereit. Dragon Quest Monsters: Der Dunkle Prinz erscheint am 1. Dezember für Nintendo Switch und kann bei Amazon* bereits vorbestellt werden.

via Gematsu, Bildmaterial: Dragon Quest Monsters: Der dunkle Prinz, Square Enix