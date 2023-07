Deutsche Verkaufscharts: Pikmin 4 schlägt ein und schnappt sich die Switch-Krone

In den aktuellen deutschen Handelsverkaufscharts ist Pikmin 4 das Spiel der Stunde. Mit vereinten Kräften übernehmen die sympathischen – aber doch ziemlich gefährlichen – Pikmin die Switch-Krone von Zelda: Tears of the Kingdom.

Die PC-Charts bleiben in der Hand von Jagged Alliance 3. Die PlayStation- und Xbox-Rankings stehen immer noch im Zeichen von Diablo IV und Hogwarts Legacy. Das Action-RPG führt auf PS5 und Xbox Series die Charts an, der Fantasy-Titel aus dem Harry-Potter-Universum liegt auf PS4 und Xbox One vorne.

Bildmaterial: Pikmin 4, Nintendo