The King of Fighters XV feiert Cross-Plattform-Support mit neuem, kostenlosen Charakter

Am 20. Juni bekommt The King of Fighters XV endlich Cross-Plattform-Support. Das feiert man gleich mal mit einem neuen, kostenlosen Charakter: Goenitz! Der berüchtigte letzte Boss des dritten KOF-Spiels The King of Fighters ’96 wird am selben Tag verfügbar sein.

Als letzter der vier Himmelskönige von Orochi hat er sein gesamtes Leben in den Dienst an seinem dunklen Anführer gestellt. Seine würdevolle Pastorenkleidung und höfliches Auftreten lassen ihn auf den ersten Blick sanft erscheinen, aber hinter der Maske versteckt sich ein herzloses Monster, das keine Probleme damit hat, seinen Gegnern Schmerzen und Qualen zu bereiten. Goenitz wird im Japanischen von Susumu Akagi gesprochen.

Goenitz wird darüber hinaus auch als Teil des „Boss Challenge“-Mode verfügbar werden. SpielerInnen gehen hier auf einen höllischen Spießrutenlauf. Zur Belohnung gibt es Kostüme, Hintergrundmusik und weitere Dinge.

Der Charakter-Trailer für Goenitz:

Bildmaterial: The King of Fighters XV, SNK Corporation, PLAION