Ruffy and the Riverside erinnert optisch an Paper Mario, ist aber ein Open-World-Spiel

Während der Future Games Show kündigte das deutsche Entwicklerstudio Zockrates Laboratories ihr handgezeichnetes Action-Adventure Ruffy and the Riverside an. Optisch fühlt ihr euch vielleicht auch ein wenig an Paper Mario erinnert. Spielerisch bietet Ruffy and the Riverside aber andere Schwerpunkte. Das Spiel soll für Switch und PCs via Steam erscheinen, weitere Konsolen sollen im Winter bekannt gegeben werden. Ein Erscheinungsdatum steht leider noch nicht fest.

Die Story zu Ruffy and the Riverside

Wir schlüpfen in die Rolle von Ruffy. Dieser beherrscht den Flip, eine Fähigkeit, die gesamte Spielwelt zu verändern. So können wir beispielsweise Eis in Lava verwandeln oder einen Wasserfall in eine Kletterranke umändern. Die Fähigkeit funktioniert ähnlich zu „Copy-and-paste“ aus der realen Welt.

Um durch die Open-World zu cruisen, kann Ruffy skaten. Er benötigt also kein Reittier. Durch geheime Rails kann er außerdem in unbekannte Gebiete gelangen. Überhaupt bewirbt das Entwicklerstudio die vielen Sidequests, mit denen die Welt so geformt werden kann, wie wir es uns vorstellen.

Ruffy muss sich dem Bösewicht Groll stellen, der den heiligen Weltkern zerstören und Riverside ins Chaos stürzen will. Uns stehen mehrere Begleiter zur Verfügung, die uns im Kampf gegen Groll helfen: Pip kann uns beispielsweise durch die Luft tragen.

Der Trailer zu Ruffy and the Riverside:

Bildmaterial: Ruffy and the Riverside, Zockrates Laboratories