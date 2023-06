Puzzles for Clef diente einem ukrainischen Entwicklerteam als Mental-Health-Faktor

Dem Abenteuerspiel Puzzles for Clef sieht man auf den ersten Blick an, dass es zur Entspannung dient. Die Hasendame Clef erhält einen Brief von ihrer Schwester Cres und reist daraufhin auf die Insel ihrer Vorfahren, um einen Schatz zu suchen. Die Schatzsuche ist nämlich als Geburtstagsgeschenk gedacht und wird von vielen Puzzles und Codes begleitet.

Es gibt neun verschiedene Regionen, die vom ruhigen Bambuswald bis zum schwebenden Schloss reichen. Jede Region hat eigene Rätsel und Geheimnisse. Wir können uns aber auch den Aufgaben der NPCs widmen, die sich auf der Insel niedergelassen haben.

Die Rätsel sollen zwar fordernd sein, aber nicht frustrieren, um den Entspannungsfaktor beizubehalten. Deshalb wird es keine Monster oder Gefahren geben. Es sind „nur ein Hase und seine Puzzles“.

Durch Puzzles for Clef achtet Entwicklerteam auf mentale Gesundheit

Puzzles for Clef wurde vom ukrainischen Entwicklerstudio Weasel Token entwickelt. Das Land wird aktuell vom Krieg heimgesucht und diente dem Entwicklerteam deshalb als Entspannung, wie Gründer Alexander Molodkin erzählt:

Unsere Entwicklungssitzungen für Puzzles for Clef haben uns auch daran erinnert, angesichts der Spannungen in unserem Land [der Ukraine] und in der Welt auf unsere mentale Gesundheit zu achten. Wir hoffen, dass unser Publikum die Zeit, die es für die Erkundung der Insel braucht, nutzt, um tief durchzuatmen und zu entspannen. Jeder muss sich manchmal um seine mentale Gesundheit kümmern, und wir möchten glauben, dass wir ein Ventil geschaffen haben, das für unsere Gemeinschaft genauso heilsam ist wie für uns.

Puzzles for Clef erscheint am 27. Juli 2023 für PC via Steam. Eine Switch-Version soll in 2023 nachgereicht werden.

Der Trailer zu Puzzles for Clef:

