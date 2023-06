Pups & Purrs Pet Shop könnte ein Konkurrent für Nintendogs werden

Aksys Games hat bekannt gegeben, dass Pups & Purr Pet Shop nun auch in den Westen kommt. Am 10. August 2023 soll das Spiel für Nintendo Switch in Europa erscheinen. In Japan ist das Spiel bereits seit dem 15. Juli 2021 erhältlich.

In Pups & Purr Pet Shop können Tierliebhaber einem Traum nachgehen und in einem Haustierbedarfsshop arbeiten. Wir müssen uns um die kleinen Welpen und Kitten kümmern, damit sie ein gutes Zuhause finden. Mit der Zeit schalten wir bis zu 18 Rassen frei, die wir schneiden, bürsten und waschen können. Aber auch einfache Aufgaben wie das Staubsaugen des Ladens gehören dazu.

Durch das Aufleveln des Shops schalten wir immer mehr Möglichkeiten frei, um den Spielraum der kleinen Racker zu gestalten. Sollten wir bestimmte Herausforderungen meistern, erhalten wir mehr Spielzeug für die Wauzis und Mauzis. Es gibt insgesamt über 20 Minispiele.

Der Trailer zu Pups & Purr Pet Shop

via Gematsu, Bildmaterial: Pups & Purr Pet Shop, Aksys Games