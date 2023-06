Paleo Pines: Neuer Gameplay-Trailer versetzt euch ins Dino-Fieber

Publisher Modus Games und das Entwicklerteam von Italic Pig veröffentlichten kürzlich einen neuen Gameplay-Trailer zu Paleo Pines. Das Farming-Abenteuer mit Dinosauriern soll am 26. September für PCs via Steam, Switch, PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series erscheinen. Paleo Pines bekommt dabei auch eine Handelsversion für PS5, PS4 und Switch spendiert, die ihr bei Amazon* schon vorbestellen könnt.

Paleo Pines ist Stardew Valley mit Dinosauriern

Zusammen mit unserer Dino-Freundin Lucky müssen wir die Geheimnisse der Insel lüften und neue Dinosaurier entdecken, die uns dabei helfen. Lucky ist nämlich die letzte ihrer Art und wir müssen herausfinden, was mit den anderen Exemplaren des Parasaurolophus geschehen ist.

Wir können unser eigenes Dino-Reservat und uns so ein gemütliches Heim erbauen. Dazu stehen uns Gehege und Dekorationen zur Verfügung. Auch unseren Charakter können wir in einem Editor selbst gestalten und ihn entsprechend kleiden.

Um fremde Dinos als Freunde zu gewinnen, müssen wir ihren Ruf mit einer Flöte imitieren. So locken wir sie an und können ihnen einen Leckerbissen geben, um ihre Zuneigung zu bekommen. Die Dinos ziehen dann auf unserer Ranch ein und können uns bei der Farming-Arbeit helfen. So müssen wir nicht mehr per Hand gießen!

Der neue Gameplay-Trailer

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Bildmaterial: Paleo Pines, Modus Games, Italic Pig