Neues Gameplay zu Lords of the Fallen stellt die besonderen Mechaniken des Spiels vor

Entwickler Hexworks hat ein neues Gameplay-Showcase-Video zu Lords of the Fallen veröffentlicht. Das Dark-Fantasy-Action-RPGs erscheint am 13. Oktober für PS5, Xbox Series und PCs.

Der neue Trailer konzentriert sich auf die besonderen Mechaniken des Titels und liefert neben neuem Gameplay auch Details zur Funktionsweise der zwei Welten von Lords of the Fallen. Die SpielerInnen müssen bei ihren Abenteuern in den wilden Landen von Mournstead nicht nur eine, sondern zwei weitläufige Umgebungen erkunden: Axiom, das Reich der Lebenden, und Umbral, das Reich der Toten.

Diese parallel existierenden Welten haben jeweils ihre eigenen Routen, Feinde, Charaktere und Schätze, heißt es. SpielerInnen haben die Wahl, durch welches Reich sie reisen, aber sie werden regelmäßig zwischen den Welten wechseln müssen, um voranzukommen. Darüber hinaus seht ihr neue Bosse und die Soul-Flay-Fähigkeit.

Bei dem Titel handelt es sich um einen Reboot des 2014 erschienenen Lords of the Fallen. Im Trailer ist zu sehen, was das Entwicklerteam mithilfe der Unreal Engine 5 bewerkstelligen kann.

Der neue Trailer:

Bildmaterial: The Lords of the Fallen, CI Games, Hexworks