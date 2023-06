Bundesgericht friert Microsofts Activision-Deal nach Beschwerde vorzeitig ein

Ein kalifornisches Bundesgericht hat eine einstweilige Verfügung erlassen, die Microsoft vorerst daran hindert, den groß angelegten 68,7-Milliarden-Dollar-Deal zur Übernahme von Activision Blizzard abzuschließen.

Vorzeitig eingefroren, Gericht prüft

Die Federal Trade Commission (kurz: FTC) reichte am Montag eine Beschwerde ein, um die einstweilige Verfügung zu erwirken – das Gericht stimmte einer Einfrierung des Deals zu, während es die Beschwerde prüft. Sollte das Gericht die einstweilige Verfügung erlassen, stünde es der FTC frei, eine Klage vorzulegen, ehe der Deal abgeschlossen werden kann.

Aufgrund der Anordnung können Microsoft und Activision die Übernahme erst „nach 23:59 Uhr nach pazifischer Zeit am fünften Werktag nach der Entscheidung des Gerichts über den Antrag der FTC auf eine einstweilige Verfügung abschließen“ oder an einem vom Gericht festgelegten Datum. Das Gericht hat außerdem eine Beweisanhörung zur einstweiligen Verfügung für den 22. und 23. Juni angesetzt, sodass ein Abschluss der Transaktion für diesen Monat unwahrscheinlich ist.

„Die Beschleunigung des Gerichtsverfahrens in den USA wird letztendlich mehr Auswahl und Wettbewerb auf dem Spielemarkt bringen“, sagte Microsoft-Sprecher David Cuddy in einer Erklärung gegenüber The Verge. „Eine einstweilige Verfügung ist sinnvoll, bis wir eine Entscheidung des Gerichts erhalten, die zügig voranschreitet.“

Microsoft und Activision gaben die geplante Übernahme im Januar 2022 bekannt – in den Monaten seitdem wurde sie einer enormen behördlichen Prüfung unterzogen. Die britische Regulierungsbehörde blockierte den Deal im April. Im Mai folgte eine Genehmigung seitens europäischer Regulierungsbehörden.

Genau genommen, muss der Deal vor Ablauf der Frist am 18. Juli abgeschlossen sein. Wenn bis zu diesem Zeitpunkt nicht neu ausgehandelt, um diese Frist zu verlängern, ist Microsoft verpflichtet, Activision Blizzard eine Auflösungsgebühr von 3 Milliarden US-Dollar zu zahlen.

