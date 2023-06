Atelier Ryza: Anime zum Videospiel geht im Juli auch im Westen an den Start

Kürzlich erst ließ Aniplex die Katze aus dem Sack und enthüllte, dass die Anime-Adaption zu Atelier Ryza: Ever Darkness & the Secret Hideout am 1. Juli 2023 auf Tokyo MX startet. Der Start im Westen war da noch unklar, doch das Crunchyroll Line-up für den Sommer verspricht Abhilfe.

Wie Crunchyroll bekannt gibt, läuft der Atelier-Ryza-Anime ab dem 1. Juli 2023 auch im Simulcast (OmU) bei Crunchyroll. Keine lange Wartezeit für westliche Ryza-Fans also!

Atelier Ryza: Ever Darkness & the Secret Hideout erschien ursprünglich als Videospiel am 29. Oktober 2019 für PCs, am 1. November 2019 für Nintendo Switch und am 18. November 2019 für PS4. Atelier Ryza und der Nachfolger Ryza 2 haben sich weltweit über 1,6 Millionen Mal verkauft.

Darum geht es im Anime zu Atelier Ryza

Wir begleiten Reisalin Stout (alias Ryza) auf ihren Abenteuern mit ihren Freunden Lent Marslink und Tao Mongarten. Sie finden ein verlassenes Ruderboot und machen sich von ihrer Heimatinsel Kurken auf zum Festland.

Dort treffen sie den Alchemisten Empel Vollmer und seine Begleiterin Lila Decyrus, von dem Ryza die Kunst der Alchemie erlernt. Im Laufe ihres Abenteuers deckt das Trio zudem ein mysteriöses Geheimnis über ihre Heimat auf.

Ein aktueller Trailer:

Bildmaterial: Atelier Ryza Anime, Koei Tecmo, Gust, Aniple