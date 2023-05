Tales of Seikyu: Orientalisches Farming-Abenteuer lässt euch ein fantastisches Gasthaus führen

Das chinesische Studio ACE Entertainment hat den Debüttrailer zu Tales of Seikyu veröffentlicht. Die orientalische Farming-Simulation im Fantasy-Stil lässt SpielerInnen die Führung eines Gasthauses übernehmen, in dem zahlreiche legendäre Kreaturen ihre nächtliche Ruhe finden.

Eine Veröffentlichung ist vorerst für PCs via Steam geplant. Versionen für PlayStation, Xbox und Switch sollen zu einem späteren Zeitpunkt folgen.

Abenteuerliche Gasthaus-Führung

So beschreibt man den Titel via Steam:

Tales of Seikyu ist ein orientalisches Farmsimulations-Abenteuerspiel im Fantasy-Stil, das in einem verlorenen Land namens Seikyu spielt, in dem verschiedene legendäre Kreaturen aus der ganzen Welt leben. […] Allerdings wird die scheinbar friedliche Stadt ständig von der Macht der Alten Götter bedroht. Kannst Du als Außenstehende/r das alte Gasthaus, das Dir der Inari-Gott anvertraut hat, erfolgreich führen?

Damit es den anspruchsvollen Gästen auch gut geht, erfüllen SpielerInnen ihre Wünsche, passen die Einrichtung an oder lernen gar in der Hotel-Caféteria zu kochen. Außerdem freunden sich SpielerInnen mit über 30 einzigartigen Charakteren an, jeweils mit eigener Handlung.

Kümmern sich SpielerInnen gerade mal nicht um das Gasthaus, erkunden sie das Land, lösen Rätsel und nutzen dazu die Kräfte verschiedener Masken. Als Wildschwein stoßen sie Hindernisse aus dem Weg, während Dryaden mit Leichtigkeit hohe Klippen erklimmen. Und als Schleim geht es ohne Probleme unter Wasser auf Schatzjagd.

Wirds allein zu öde, laden SpielerInnen Freunde ein und stellen sich den Herausforderungen von Seikyu gemeinsam.

Tales of Seikyu im Debüt-Trailer

via Gematsu, Bildmaterial: Tales of Seikyu, ACE Entertainment