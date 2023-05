Sony stellt sich für weitere Übernahmen im Unterhaltungsgeschäft auf

Die Financial Times berichtet, dass Sony Fusionen und Übernahmen noch ernster angehen will. Auf einer Pressekonferenz erklärte Sonys Präsident Hiroki Totoki: „Um unser Wachstum mittel- bis längerfristig auszubauen, benötigen wir die Fähigkeit, auf einem völlig neuen Niveau in Bildsensoren und das Unterhaltungsgeschäft zu investieren.“

Aggressive Fusionen und Übernahmen

Die Spielebranche konsolidiert sich seit einiger Zeit, zuletzt besonders merkbar: Take-Two kaufte Zynga für 12,7 Milliarden US-Dollar, Sony übernahm Bungie für 3,6 Milliarden US-Dollar, und natürlich steckt auch noch Microsofts fast 70 Milliarden US-Dollar schwerer Activision-Deal in der Schwebe.

Die Financial Times zitierte den langjährigen Sony-Analysten David Gibson von MST Financial, der sagte, der Börsengang von Sony Financial würde dem Unternehmen helfen, bei Fusionen und Übernahmen „aggressiv“ vorzugehen. „Eine Konsolidierung im Unterhaltungsbereich hat stattgefunden und Sony möchte nicht zurückbleiben“, erklärt Gibson. Die AnlegerInnen scheinen mit den Plänen von Sony zufrieden – der Aktienkurs stieg zuletzt jedenfalls.

Sony hat in den letzten fünf Jahren mit der Übernahme von EMI Music Publishing für 2,3 Milliarden US-Dollar und dem Anime-Streamer Crunchyroll für 1,2 Milliarden US-Dollar seine Unterhaltungssparte neben Videospielen gestärkt und sich außerdem am „Elden Ring“-Studio FromSoftware beteiligt.

via The Gamer, Bildmaterial: Sony PlayStation