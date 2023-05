Persona 5 Royal: Modder lässt euch ab sofort in die Rolle einer Protagonistin schlüpfen

Nachdem bereits Persona 4 ohne Option auf eine Protagonistin auskam, tat es Persona 5 seinem Vorgänger gleich und ließ SpielerInnen ausschließlich in die Rolle des männlichen Protagonisten Joker schlüpfen.

Den Wunsch diverser Fans nach einer weiblichen Alternative winkte Director Katsura Hashino seinerzeit ab. Die Implementierung einer zusätzlichen Protagonistin hätte einen „immensen Arbeitsaufwand“ mit sich gebracht, der es schlicht „nicht wert“ gewesen wäre.

Gute sechs Jahre nach Veröffentlichung des Originals nehmen es Fans nun also selbst in die Hand.

Weibliche Protagonistin in Persona 5 Royal

Modder chlorophylls stellte nämlich kürzlich eine Mod für die PC-Version von Persona 5 Royal via Gamebanana zur Verfügung, der SpielerInnen in die Rolle einer weiblichen Joker schlüpfen lässt. Und dabei gab sich chlorophylls offensichtlich alle Mühe.

Immerhin wird die neue Version sogar in der englischen und japanischen Tonspur vertont. Alexa Farron (VentyWenty) leiht Joker in der englischen Version ihre Stimme, Maaya Sakamoto übernimmt die japanische Vertonung.

Die weibliche Joker gleicht dem Original in vielerlei Hinsicht, kommt aber mit langem Haar und alternativen Kostümen daher. Die animierten Zwischensequenzen und der Titelbildschirm bleiben übrigens unverändert.

In der Oberwelt und im Kampf übernehmt ihr aber die Kontrolle über die weibliche Joker, was unter anderem auch in neuen Event-Animationen und abgeänderten Dialogen mündet. Weitere Details umfassen die Möglichkeit, die Badezimmer für Frauen an der Shujin-Akademie zu nutzen oder Ausrüstung für weibliche Charaktere tragen zu können, während der Zugriff auf männliche Ausrüstung verwehrt bleibt.

Als weibliche Joker sollen SpielerInnen übrigens männliche und weibliche Charaktere daten können. Unter den Figuren, mit denen eine Romanze aufflammen kann, gehören: Ryuji, Yusuke, Mishima, Akechi, Haru, Hifumi, Takemi und Ann. Royal-Neuzugang Kasumi sei hier nicht inbegriffen.

Persona 5 Royal ist für PlayStation, Xbox, Switch und PCs verfügbar. Die Mod von chlorophylls ist exklusiv für die PC-Version via Gamebanana verfügbar.

via Siliconera, Bildmaterial: chlorophylls, Gamebanana