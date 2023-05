Macher von Meg’s Monster arbeiten an Dream Channel Zero und schon der Trailer verstört

Erinnert ihr euch noch an Meg’s Monster? Dabei handelte es sich um die herzerwärmende Geschichte eines kleinen Mädchens, das in der Monsterwelt einen neuen Freund findet. Das zuständige Entwicklerstudio Odencat widmet sich nach der Veröffentlichung einem neuen Projekt und der erste Trailer hinterlässt so gar keine herzerwärmenden Gefühle, sondern Fragezeichen.

Dream Channel Zero heißt das nächste Projekt von Odencat und soll im Winter 2024 für PCs erscheinen. Dabei schlüpfen wir in die Rolle von Akira, der urplötzlich in einem Videospiel landet. Dort begegnet er dem Mädchen Rumiko, mit der er sich zusammenschließt, um dem Videospiel zu entkommen.

Jedes Level ist dabei ein TV-Kanal, dessen Bossgegner besiegt werden muss. Auf der Map können wir nicht nur die Level, sondern auch Shops und optionale Events besuchen. Habt ihr auf ein bestimmtes Level keine Lust mehr, könnt ihr wie im Fernsehen weiterzappen und das nächste Level fortführen.

Doch obwohl der Trailer so skurril wirkt, verspricht Odencat eine emotionale Geschichte, erinnerungswürdige NPCs und lustige Momente im Spiel. Wir dürfen also gespannt sein, was uns mit dem kommenden Spiel erwartet.

Macht euch selbst ein Bild von Dream Channel Zero:

via Gematsu, Bildmaterial: Dream Channel Zero, Odencat