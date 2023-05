Dead Cells: Return to Castlevania bekommt physische Editionen und PS5-Version nachgereicht

Für Hobby-Vampirjäger brechen gute Zeiten an. Die Erweiterung „Return to Castlevania“ von Dead Cells ist zwar schon vor wenigen Monaten erschienen, bislang allerdings nur in der digitalen Variante. Nun kündigten die Verantwortlichen an, dass die PS4- und Switch-Version am 11. August 2023 auch eine physische Edition spendiert bekommen. Wer also noch nicht zugegriffen hat oder Sammler ist, könnte hier schwach werden.

Hinzu kommt, dass der DLC ebenso auf PS5 erscheinen wird, dann sowohl als digitale, als auch als physische Variante. Die PS5-Version erscheint ebenfalls am 11. August 2023. Die Handelsversionen wird es in zwei Editionen geben.

Die drei Standard-Editionen werden ein Wendecover haben, auf dessen Rückseite eine Retro-Zeichnung des Spiels zu finden ist. Zudem wird es eine Deluxe Signature Edition geben, die zusätzliche folgende Gegenstände beinhaltet:

die Vollversion des Spiels

eine Hülle

Soundtrack auf CD mit 28 Stücken

exklusives Artbook

vier Pins

fünf Fotos

eine Karte

vier Postkarten

Collector’s Box

In den Editionen ist nicht nur der „Return to Castlevania“-DLC enthalten, sondern auch das Basisspiel und alle bisherigen Erweiterungen. Dazu zählen „Rise of the Giant“, „The Bad Seed“, „Fatal Falls“ und „The Queen and the Sea“. Hinzu gesellen sich 34 kostenlose Updates.

Der dazugehörige Trailer und die Signature Edition

via Gematsu, Bildmaterial: Dead Cells, Evil Empire, Motion Twin