Bandai Namco bringt Blue Protocol im Juni in Japan an den Start

Wie Bandai Namco Online bekannt gibt, wird die PC-Version von Blue Protocol am 14. Juni 2023 in Japan an den Start gehen. Für den Westen ist das Free-to-Play-RPG für die zweite Jahreshälfte 2023 angekündigt, wenngleich Bandai Namco Online heute für den Westen „2024“ als geplanten Zeitraum kommuniziert. Im Westen wird Blue Protocol von Amazon Games vertrieben, von dort gibt es noch keine offizielle Verschiebung.

Willkommen in Regnas

Blue Protocol heißt euch in Regnas willkommen. Eine Welt am Rande der Zerstörung nach Jahrtausenden an Konflikten und technologischer Überladung. Die Kämpfe sind actionreich und der Charakter kann angepasst werden. Insgesamt stehen fünf Klassen bereit. Optionale Ingame-Käufe werden natürlich möglich sein, doch die Betonung liegt auf optional. Vor allem dürften sie bei der Charakter-Anpassung zum Einsatz kommen.

Blue Protocol Transmission #7

via Gematsu, Bildmaterial: Blue Protocol, Amazon Games, Bandai Namco