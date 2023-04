Schöpfer von Stardew Valley zeigt frühe Konzeptzeichnung zum Gemeinschaftszentrum

Eric „Concerned Ape“ Barone dürfte aktuell alle Hände voll zu tun haben. Immerhin kündigte er erst kürzlich an, dass die Arbeit an seinem neuen Spiel – Haunted Chocolatier – erstmal aussetzt, damit er sich um das nächste Update zu Stardew Valley kümmern kann. Produktives Kerlchen!

Von der Skizze zum Hit

Das hält ihn aber nicht davon ab, auch mal in der Mottenkiste alter Tage zu wühlen und in Erinnerungen zu schwelgen. Immerhin fängt jedes Projekt mit der Idee auf einem Blatt Papier an. In diesem Sinne teilte Barone nun eine handgezeichnete Konzeptzeichnung des Gemeinschaftszentrums in Stardew Valley via Twitter.

Das Bild zeigt eine noch sehr rudimentäre Hütte im Zentrum und allerhand kleine Naturgeister – die sogenannten Junimos. Seine Zeichnungen ergänzte Barone seinerzeit weiter um diverse Notizen.

Das Gemeinschaftszentrum stellt einen wichtigen Aspekt des Spiels dar. SpielerInnen erhalten hier Aufgaben, nach deren Abschluss Belohnungen und Auswirkungen auf die Welt winken. Beschaffen SpielerInnen etwa alle Gegenstände für die verschiedenen Bündel im Handwerksraum des Zentrums, erhalten sie Zugang zum Steinbruch. Dieser wartet dann mit einer breiten Auswahl von Felsen und Erzvorkommen auf.

Auch Stardew Valley – das mittlerweile schwindelerregende Verkaufsmeilensteine feiert – fing also mal mit ein paar schlichten Skizzen in einem Notizbuch an. In den Antworten aus das Artwork fragten Fans nach weiteren Bildern – und bekamen sie. Ein Blick auf Twitter lohnt sich für Stardew-Valley-Fans!

via Siliconera, Bildmaterial: Stardew Valley, ConcernedApe