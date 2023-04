NIS America legt nach: Auch The Caligula Effect 2 wird für PlayStation 5 erscheinen

Nach der Veröffentlichung von The Caligula Effect für PlayStation 5 macht NIS America direkt weiter: Man kündigte auch eine PS5-Version zu The Caligula Effect 2 an. Wie sinnvoll. Diese neue Konsolenumsetzung soll im Herbst 2023 weltweit erscheinen.

Zuvor war das FuRyu-RPG schon für PlayStation 4 und Nintendo Switch erschienen, bevor es im Mai 2022 auch eine PC-Steam-Umsetzung erhielt. Der Ankündigungstrailer hält sich bedeckt, was eventuelle Verbesserungen der neuen PS5-Version angeht. Die „Overdose“-Behandlung wie der Erstling bekommt Teil 2 wohl nicht spendiert.

Darum geht es in The Caligula Effect 2

Wie schon im ersten Teil gilt es für SpielerInnen, aus einer scheinbar perfekten Welt den Weg zurück in die Realität zu finden. Entwickelt wurde The Caligula Effect 2 von Historia, als Producer wurde Takuya Yamanaka eingesetzt. Die Geschichte stammt von Tadashi Satomi, welcher in dieser Funktion auch an den ersten Persona-Spielen gearbeitet hat.

Konkret hat die virtuelle Persönlichkeit Regret die Welt Redo erschaffen, wo Menschen in einer Art Paradies leben sollen, um ihre Probleme zu vergessen. Allerdings stört plötzlich das virtuelle Idol χ, indem es die Erinnerung eines Schülers wiederherstellt. Somit wird der Go-Home Club neu gegründet, um Regret zu entkommen. Alle Mitglieder des Go-Home Clubs müssen sich ihrem eigenen Trauma stellen, wenn sie aus der Traumwelt von Redo ausbrechen wollen.

Der Ankündigungstrailer:

Bildmaterial: The Caligula Effect 2, NIS America, FuRyu, Historia