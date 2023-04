Masahiro Sakurai feiert YouTube-Jubiläum und teilt Geheimnisse zu Kirby’s Dream Land

Masahiro Sakurai gehört sicherlich zu den emsigeren, bekannten Figuren in der Videospielbranche. In den vergangenen Jahren widmete er sich allen voran Super Smash Bros. Ultimate, das bekanntermaßen über einen langen Zeitraum mit neuen Inhalten gefüttert wurde.

Gut möglich, dass er im Hintergrund bereits an einem neuen Spiel tüftelt. Das hält die Branchengröße aber nicht davon ab, zusätzlich einen YouTube-Kanal namens „Masahiro Sakurai on Creating Games“ zu bespielen, in dem er Einblicke in die Entwicklung von Videospielen gewährt.

Sakurai feiert sein YouTube-Jubiläum

Im neuen – und mittlerweile 100. – Video widmet sich Sakurai Kirby’s Dream Land – dem ersten Kirby-Spiel und seinem Debüt als Director. Viele Details, auf die Sakurai im Video eingeht, präsentierte man bereits 2017 im Rahmen eines „25th Anniversary“-Konzerts. Nun teilt er sie also im Zuge des Jubiläumsvideos.

Das Video beleuchtet die Erstellung von Sprites und Menüs – Sakurai erklärt etwa, wie sie die Designs anlegten, um Platz zu sparen. Die gesamten Bewegungsanimationen der Gegner habe Sakurai seinerzeit selbst programmiert. Auch auf einen speziellen Famicom können wir einen Blick erhaschen, der als Dev-Kit für Kirby’s Dream Land und Kirby’s Adventure fungierte.

Schaut gern selbst in das 17-minütige Video, es lohnt sich.

Sakurai über die Entwicklung von Kirby’s Dream Land

