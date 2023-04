Japanische Verkaufscharts: So starten Resident Evil 4 und Atelier Ryza 3

Die aktuellen japanischen Verkaufscharts der Woche vom 20. bis zum 26. März 2023 liegen vor. Es war auch in Japan die Woche, in der Resident Evil 4 erschienen ist. Die modernisierte Neuauflage kann sehr gute Ergebnisse einfahren und landet an der Spitze der Charts. Kumuliert finden die PS4- und PS5-Version zu etwa 175.000 physischen Einheiten.

Tatsächlich launcht Resident Evil 4 in Japan aber schwächer als das Resident Evil 3 Remake, das 2020 auf 189.000 Einheiten kam. In den Erhebungen fehlen aber die digitalen Verkaufszahlen, die inzwischen größer sein dürften.

Insbesondere die PS5-Version legte trotzdem einen beeindruckenden Launch hin. Es war nämlich der zweitbeste PS5-Launch in Japan hinter Elden Ring, das sich in seiner Launchwoche im Februar 2022 exakt 90.017 Mal verkaufen konnte. Atelier Ryza 3 ist der zweitbeste Neueinsteiger, kumuliert 63.000 Einheiten.

[PS5] Resident Evil 4 (Capcom, 03/24/23) – 89.662 (New) [PS4] Resident Evil 4 (Capcom, 03/24/23) – 85.371 (New) [NSW] Atelier Ryza 3 (Koei Tecmo, 03/23/23) – 31.140 (New) [NSW] Kirby’s Return to Dream Land Deluxe (Nintendo, 02/24/23) – 27.198 (336.143) [PS4] Atelier Ryza 3 (Koei Tecmo, 03/23/23) – 17.240 (New) [NSW] Pokémon Karmesin & Purpur (TPC, 11/18/22) – 15.,044 (4.959.637) [PS5] Atelier Ryza 3 (Koei Tecmo, 03/23/23) – 14.787 (New) [NSW] Splatoon 3 (Nintendo, 09/09/22) – 12.146 (3.958.873) [NSW] Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo, 04/28/17) – 10.781 (5.214.116) [NSW] Minecraft (Microsoft, 06/21/18) – 8.317 (3.083.009) [NSW] Nintendo Switch Sports (Nintendo, 04/29/22) – 7.503 (1.038.169) [NSW] Gal Guardians: Demon Purge (Inti Creates, 03/23/23) – 5.857 (New) [NSW] SD Shin Kamen Rider Rumble (Bandai Namco, 03/23/23) – 5.411 (New) [NSW] Super Smash Bros. Ultimate (Nintendo, 12/07/18) – 5,114 (5.150.490) [NSW] Mario Party Superstars (Nintendo, 10/29/21) – 4.529 (1.199.824) [PS5] Hogwarts Legacy (Warner Bros. Games), 02/10/23) – 4.487 (158.661) [NSW] Octopath Traveler II (Square Enix, 02/24/23) – 3.568 (84.094) [NSW] ARK: Survival Evolved (Spike Chunsoft, 02/24/23) – 3.422 (30.869) [NSW] Animal Crossing: New Horizons (Nintendo, 03/20/20) – 3.242 (7.447.819) [NSW] Ring Fit Adventure (Nintendo, 10/18/19) – 3.226 (3.367.061) [NSW] 51 Worldwide Classics (Nintendo, 06/05/20) – 2.824 (1.102.147) [NSW] eBASEBALL Powerful Pro Baseball 2022 (Konami, 04/21/22) – 2.751 (260.708) [NSW] Momotaro Dentetsu (Konami, 11/19/20) – 2.656 (2.859.401) [NSW] Kirby und das vergessene Land (Nintendo, 03/25/22) – 2.411 (1.011.511) [NSW] Zelda: Breath of the Wild (Nintendo, 03/03/17) – 2.347 (2.152.173) [PS5] R-Type Final 3 Evolved (Granzella, 03/23/23) – 2.223 (New) [PS5] Wo Long: Fallen Dynasty (Koei Tecmo, 03/03/23) – 2,207 (44,467) [NSW] Bayonetta Origins (Nintendo, 03/17/23) – 1.969 (8.443) [NSW] Taiko no Tatsujin: Rhythm Festival (Bamco, 09/22/22) – 1.849 (163.692) [PS5] Gran Turismo 7 (SIE, 03/04/22) – 1.737 (300.682)

Die Hardware-Charts:

Switch OLED – 36.604 (4.104.933) PlayStation 5 – 34.154 (2.757.837) Switch – 10.008 (19.242.001) Switch Lite – 7.169 (5.256.921) PS5 Digital – 4.810 (443.519) PlayStation 4 – 1,531 (7.862.074) Xbox Series X – 450 (183.385) Xbox Series S – 133 (250.790) New 2DS XL (inkl. 2DS) – 84 (1.191.077)

via Gematsu, Bildmaterial: Resident Evil 4, Capcom