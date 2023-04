Falcom zeigt erstes Gameplay zu Tokyo Xanadu eX+ für Nintendo Switch

Nach der Ankündigung vor etwa zwei Wochen hat Falcom jetzt erstes Gameplay zur neuen Switch-Umsetzung von Tokyo Xanadu eX+ veröffentlicht. Neben Gameplay-Szenen seht ihr auch Teile des Eröffnungsvideos und hört den Theme-Song Seize The Day.

Schon am 29. Juni 2023 wird Tokyo Xanadu eX+ in Japan erscheinen, sowohl physisch als auch digital. Die physische Version bietet zusätzlich einen Soundtrack. Tokyo Xanadu erschien in Japan ursprünglich für PlayStation Vita, bekam dann 2016 eine verbesserte und inhaltlich erweiterte Portierung für PS4 spendiert. Im Folgejahr schaffte es diese Fassung dann auch auf PS4 und PCs in den Westen.

Die neue Switch-Version soll auf der PS4-Version basieren, natürlich gibt es eine angepasste Steuerung und den neuen „High-Speed Mode“, den Fans schon aus den Serien Trails und Ys kennen. Außerdem sind alle bisherigen DLC und Kostüme enthalten.

Der erste Trailer:

via Gematsu, Bildmaterial: Tokyo Xanadu eX+, Aksys Games, Falcom