Deutsche Verkaufscharts: Zauberei statt Zombies – Hogwarts Legacy meldet sich zurück

In den aktuellen deutschen Handelverkaufscharts, ermittelt von GfK Entertainment, kann sich Hogwarts Legacy erfolgreich zurückmelden. Führungswechsel – die Zauberschüler verdrängen Resident Evil 4 auf Xbox Series und PS5 von der Spitze. Bronze holt sich jeweils Anno 1800.

Auch in den PS4-Rankings muss Resident Evil 4 den Hut nehmen und lässt GTA V den Vortritt. Auf Xbox One gewinnt ebenfalls GTA V, hier vor Tom Clancy’s Ghost Recon Ghostpoint. Als einziger Neuzugang rückt die Feuerwehr-Simulation Firefighting Simulator – The Squad an neunter Stelle der PS4-Auswertung aus.

Im Nintendo-Switch-Ranking steht (wie immer) Mario Kart 8 Deluxe an der Spitze, wenn es keine potenten Neueinsteiger gibt. Auf Rang zwei landet Minecraft. Da ändert sich wohl erst im Mai, wenn Zelda: Tears of the Kingdom erscheint.

Bildmaterial: Hogwarts Legacy, Warner Bros., Avalanche Software, Portkey Games