Der Super Mario Bros. Film verleiht einer kuriosen Mario-Adaption neuen Aufwind

Film- und Serienadaptionen bekannter Videospielmarken sind aktuell ziemlich on vogue. Wie wir alle wissen, war das aber nicht immer so. Und man kann es auch nachvollziehen, zeigten sich in der Vergangenheit doch zahlreiche solcher Adaptionen ziemlich uninspiriert.

Der Super Mario Bros. Film schlägt da aktuell schon andere Töne an. Vor allem bei den Fans kommt die Filmumsetzung – mit seiner Nähe zur Vorlage und Liebe zum Detail – ziemlich gut an.

Neuer Aufwind für eine kuriose Mario-Umsetzung

Aber erinnert ihr euch auch noch an Super Mario Bros. von 1993? Der – ziemlich freie – Realfilm genießt unter vielen den Ruf der schlechtesten Adaption aller Zeiten. Trotzdem feiert das kuriose Werk aktuell einen kleinen Aufwind. Und das verdankt er dem frisch gestarteten Animationsfilm.

Auf der amerikanischen Store-Seite von Amazon kletterte Super Mario Bros. nämlich leichtfüßig auf den ersten Platz der Bestseller-Liste für Filme und Serien, wie IGN berichtet. Damit schubste sich der schräge Film sogar an der Blu-Ray-Vorbestellung von Der Super Mario Bros. Film vorbei. Scheint also ganz so, als seien eine Menge Leute – im Zuge des neuen Animationsfilms – auf die ikonische Umsetzung von 1993 aufmerksam geworden. Na, wenn ihr wüsstet, worauf ihr euch da einlasst!

In Super Mario Bros. (1993) machen sich Mario und Luigi auf die Reise, um Prinzessin Daisy aus einem Paralleluniversum zu retten. Und nehmen sich dabei – im Vergleich zur Vorlage – eine gute Portion kreative Freiheit. Ein Umstand, den Fans – neben einer schwachen Handlung – bemängelten. Aus denselben Gründen erarbeitete sich der Film in den folgenden Jahren aber auch einen echten Kultstatus.

Kennt ihr Super Mario Bros. (1995) – und wenn ja, wie steht ihr zu dem Film?

Bildmaterial: Der Super Mario Bros. Film, Nintendo, Illumination Entertainment