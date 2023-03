Sherlock Holmes: The Awakened bekommt mit einem Trailer den neuen Termin spendiert

Eigentlich wollte das Entwicklerteam von Frogwares das Remake zu Sherlock Holmes: The Awakened im Februar 2023 veröffentlichen, doch das Spiel ist auch jetzt im März immer noch nicht erschienen. Die Verantwortlichen haben nun mit einem passenden Trailer ein Update zum Erscheinungstermin gegeben und verraten, dass es mit dem 11. April 2023 nunmehr einen neuen Termin gibt.

Mehrere Editionen von Sherlock Holmes: The Awakened

Das Remake wird in mehreren Editionen erscheinen. Die Standard Edition wird zu einem Preis von 39,99 Euro erhältlich sein. Die Deluxe Edition kostet 10 Euro mehr und beinhaltet neben dem Spiel weitere Nebenmissionen und sechs exklusive Outfits.

Zusätzlich zu den beiden Editionen wird eine Premium Edition für 54,99 Euro erhältlich sein, die es allerdings nur auf dem PC gibt. Diese beinhaltet alle Inhalte der Deluxe Edition und zusätzlich ein digitales Artbook und den Soundtrack.

Sherlock Holmes: The Awakened ist ein komplettes Remake des 2006 veröffentlichten Spiels mit dem gleichen Namen. Das Spiel soll von Grund auf in der Unreal Engine 4 neu erstellt werden. Es gibt neue Gameplay-Mechaniken und Zwischensequenzen, eine „neu geschriebene“ Story und viele weitere Überarbeitungen.

Das Kiewer Entwicklerstudio hatte die Arbeiten am Remake per Kickstarter finanziert – zumindest die letzten Produktionsabschnitte. Denn nur 70.000 Euro waren als Finanzierungsziel ausgewiesen. Für so eine Entwicklung natürlich viel zu wenig. Die Kampagne sollte auch Aufmerksamkeit erzeugen.

Der Termin im neuen Trailer

