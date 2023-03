Neue „3 für 2“-Aktion mit aktuellen Neuheiten wie Resident Evil 4, Dead Space und mehr

Die erste „3 für 2“-Aktion des Jahres beginnt heute bei Media Saturn. Und weil das noch junge Jahr durchaus auch schon einige hochkarätige Games hervorgebracht hat, kann es sich für euch durchaus lohnen.

Teil der Aktion sind unter anderem das brandneue Resident Evil 4 Remake, ebenso wie kürzliche und bisher kaum rabattierte Veröffentlichungen wie Dead Space, Hogwarts Legacy, Wild Hearts und Atomic Heart.

The Last of Us Part I für PS5 ist ebenso mit dabei wie die kürzlich veröffentlichte Complete Edition von The Witcher 3: Wild Hunt. Leider – werden Nintendo-Fans sagen – beschränkt sich die Auswahl nur auf PlayStation, Xbox und PCs.

Seid ihr fündig geworden?

