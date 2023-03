Der Macher von Baba Is you arbeitet an einem neuen Titel und der führt ins Weltraum

Baba Is You gehört zweifelsohne zu den besten und beliebtesten Puzzle-Games der letzten Jahre. Nun kündigte der finnische Indie-Entwickler Arvi Teikari seinen nächsten Streich via Twitter an.

Ein kleines Weltraum-Abenteuer

Viel zu sagen hat er allerdings noch nicht. „Ich habe an einem kleinen Weltraum-Abenteuerspiel mit Keke gearbeitet! Ich werde weitere Neuigkeiten veröffentlichen, sobald das Spiel weiter fortgeschritten ist, aber bleibt dran!“, heißt es in seiner Nachricht. Ein kleines GIF fügt er auch an, weitere Informationen bleiben aber vorerst aus.

In Baba Is You lösen SpielerInnen allerhand Rätsel, indem sie kurzerhand die Spielregeln ändern. Jedes Level präsentiert die Regeln zu den vorliegenden Rätseln in Form von Blöcken. Werden diese neu angerichtet, ändert sich das Regelwerk kurzerhand und neue Perspektiven werden möglich.

Seit November 2021 steht es SpielerInnen zusätzlich frei, eigene Level zu erstellen und ihre Kopfnüsse mit anderen SpielerInnen zu teilen.

Bildmaterial: Baba Is You, Arvi Teikari