Aksys Games veröffentlicht das Otome Winter’s Wish: Spirits of Edo im Mai im Westen

Aksys Games hat die Veröffentlichung von Winter’s Wish: Spirits of Edo auf den 18. Mai 2023 datiert. In Japan wurde das Otome schon 2021 als Kimi wa Yukima ni Koinegau veröffentlicht. Winter’s Wish: Spirits of Edo erscheint für Nintendo Switch und ihr könnt bei Amazon* bereits eine Handelsversion finden.

Eine Romanze im Schnee

Wir befinden uns im Japan der Kyoho-Ära, also Anfang des 18. Jahrhunderts. An der Macht ist der Shogun Tokugawa Yoshimune. Hier hört aber die historische Genauigkeit auf, denn die Stadt Edo wird immer wieder von Monstern heimgesucht.

In dieser unruhigen Zeit lebt ein Mädchen in einem Dorf, welches eine besondere Fähigkeit hat. Vor jeder Katastrophe hat sie eine Vorahnung. Die verängstigten Dorfbewohner verjagten sie als schlechtes Omen deshalb in die verschneiten Berge.

Hier wird sie schließlich von einem jungen Mann aufgesucht. So nimmt die Geschichte ihren Lauf, in welcher das Mädchen ihre Liebe finden kann. Seht nachfolgend einen japanischen Trailer.

Der japanische Trailer:

Bildmaterial: Winter’s Wish: Spirits of Edo, Aksys Games, Idea Factory, Otomate