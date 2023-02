Verdict Guilty: Arcade-Beat’em-up mit 90er-Flair erscheint im Februar auf Konsolen

Der Entwickler Retro Army und der Publisher PixelHeart gaben nun bekannt, dass das Arcade-Beat’em-up im 90er-Jahre-Stil Verdict Guilty am 16. Februar 2023 für Nintendo Switch im eShop zum Preis von 8,99 Euro erscheinen soll. Die Versionen für PlayStation 4 und Xbox One sollen zu einem späteren Zeitpunkt folgen. Ursprünglich erschien der Titel bereits im Jahre 2016 für PCs via Steam.

Neben flüssigen 60 FPS bietet der Arcade-Titel außerdem eine zugängliche und leicht zu erlernende Steuerung, einen eigenen Story-Modus für jeden der acht spielbaren Kämpfer, voll animierte Hintergründe, 16:9- und 16:10-Support, und sogar verschiedene Schusswaffen, um das altbekannte Beat’em-up-Genre etwas aufzulockern.

Der Konsolen-Trailer

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

via Gematsu, Bildmaterial: Verdict Guilty, Retro Army, PixelHeart