Pokémon-Fans können ihrem Schatz mit diesen Valentinstags-Karten ihre Liebe zeigen

The Pokémon Company hat mehrere Aktionen vorbereitet, um den Valentinstag zu feiern. In Pokémon Karmesin und Purpur gibt es beispielsweise zwei neue Geheimcodes, mit denen ihr passende Items bekommt. Doch auch eurem echten Valentinstags-Schatz könnt ihr nun mit einer kleinen Geste zeigen, wie sehr er euch am Herzen liegt.

Pokémon bietet Valentinstags-Karten an

Auf dem Twitter-Account stellt Pokémon vier neue Valentinstags-Designs mit Pokémon vor, die mit Karmesin und Purpur eingeführt wurden. Zu jedem gibt es einen passenden Spruch, der das Herz eures Auserwählten zum Schmelzen bringen wird.

Auf einer Karte ist beispielsweise das Einzylinder-Pokémon Knattox abgebildet. Es erklärt dem Liebsten, dass er euer Herz zum Rasen bringt. Wie ein Auto. Versteht ihr …?

Wenn ihr jemand ganz Besonderen in eurem Leben habt, könnt ihr die Karten beispielsweise herunterladen, ausdrucken und demjenigen überreichen. Falls sich euer größter Schatz zu weit entfernt befindet, geht das natürlich auch digital.

The Pokémon Company ist natürlich nicht das einzige Unternehmen, dass den Valentinstag für Werbung nutzt. Auch Bandai Namco hat bei Twitter einige Valentinstagsprüche zusammengetragen – von Pac-man bis Tales of Symphonia.

Bildmaterial: The Pokémon Company