Horror-Adventure Paranormasight: The Seven Mysteries of Honjo von Square Enix angekündigt

Horror-Fans aufgepasst! Square Enix hat ein neues Grusel-Abenteuer angekündigt. Bei Paranormasight: The Seven Mysteries of Honjo handelt es sich um einen Horrorabenteuer-Bildroman, in dem wir ein uraltes Rätsel lösen müssen. Die Veröffentlichung des Spiels wird am 9. März 2023 für Switch, iOS, Android und PC via Steam stattfinden.

Löse mysteriöse Rätsel in Paranormasight

Paranormasight: The Seven Mysteries of Honjo spielt im späten 20. Jahrhundert im Bezirk Sumida in Tokyo. Es gibt Erzählungen um die „Sieben Geheimnisse von Honjo“, die in Verbindung mit einem „Ritual der Wiederauferstehung“ und einigen Flüchen stehen. Im Spiel treffen wir deshalb auf viele Charaktere, die mit tödlichen Flüchen belegt wurden.

So treffen wir auf eine Schülerin, die beispielsweise die Wahrheit über den Selbstmords eines Klassenkameraden erfahren will oder auf eine Mutter, die Rache für ihren verlorenen Sohn geschworen hat. Inwieweit der Büroangestellte Shogo Okiie und seine Freundin Yoko Fukunaga damit zusammenhängen, erfahren wir nur, indem wir Paranormasight: The Seven Mysteries of Honjo selbst einmal spielen.

Square Enix verspricht ein Detektiv-Spiel, in dem wir Geheimnisse lüften und verdächtige Charaktere untersuchen müssen. Wir müssen Hinweise sammeln und die richtigen Schlüsse ziehen, da wir ansonsten dem Untergang geweiht sind. Die Geschichte bietet viele Wendungen aus mehreren Erzählperspektiven.

Es wird sogar möglich sein, dass wir selbst Flüche einsetzen können. Doch wenn wir sie nicht zu einem geeigneten Zeitpunkt einsetzen, könnten wir es riskieren, selbst verflucht zu werden.

Den passenden Grusel-Trailer hat Square Enix ebenfalls parat:

via Gematsu, Bildmaterial: Paranormasight: The Seven Mysteries of Honjo, Square Enix