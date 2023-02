Gamechanger: Wie CyberGhost VPN dein Gaming-Erlebnis optimiert

Werbung. Ungestörtes Zocken auf blitzschnellen Server: Genau das wünschen wir uns beim Spielen. Doch das ist manchmal gar nicht so einfach. IP-Angriffe, Hacker, Datendiebstahl oder überlastete Server – das alles kann so manchen Gamer zur Weißglut treiben. Sogenannte „Virtual-Private-Networks“ oder kurz „VPN“ können da Abhilfe schaffen. Und sie verbessern nicht nur dein Gaming-Abenteuer, sondern bieten noch viele andere Vorteile in der digitalen Welt.

Mit über 38 Millionen zufriedenen Kunden und über 15 Jahren Erfahrung ist der Anbieter CyberGhost VPN Marktführer in Sachen digitaler Sicherheit und Privatsphäre. Die exzellente Qualität und Transparenz des Anbieters zeigt sich ebenfalls auf der beliebten Plattform Trustpilot, auf welcher CyberGhost VPN mit über 15.000 Bewertungen glücklicher Nutzer zum vertrauenswürdigsten VPN-Anbieter gekürt wurde. Im Folgenden erfährst du, warum ein VPN insbesondere beim Zocken Sinn ergibt und was CyberGhost VPN als passenden Anbieter auszeichnet.

Die Vorteile von CyberGhost VPN

Die Angebote in der Software-Landschaft sind groß und vielfältig. An jeder Ecke locken vermeintlich tolle Schnäppchen und gerade als Newbie auf der Suche nach einem passenden VPN-Anbieter ist man schnell mal überfordert. Für alle blutigen Anfänger möchten wir gern mit den Grundlagen anfangen und kurz erklären, was ein VPN überhaupt ist.

Eingangs haben wir bereits erwähnt, dass VPN „Virtual-Private-Network“ bedeutet. Und das ist es auch – ein virtuelles, privates Netzwerk, in welchem all dein Traffic verschlüsselt und damit vor neugierigen Augen von Datendieben und Hackern geschützt ist. Um sich das Ganze besser vorzustellen, wird gern die Metapher des „unsichtbaren Tunnels“ verwendet. So kann man sich den VPN als Tunnel vorstellen, durch den all deine Daten und dein Internetverkehr zum Server geleitet werden. Niemand kann in den unsichtbaren Tunnel hineinsehen und auf deine Daten zugreifen – sie sind sicher und geschützt.

CyberGhost VPN bietet fünf unschlagbare Vorteile:

Privatsphäre und Anonymität: Mit CyberGhost VPN surfst und spielst du absolut sicher im Netz, denn mit nur einem Klick wird deine IP-Adresse verborgen und kann nicht mehr getrackt werden. Deine Informationen sind damit voll und ganz geschützt. Sicherheit: Die Sicherheit deiner Daten ist das wichtigste Anliegen von CyberGhost VPN. Mithilfe des Anbieters verschlüsselst du deine Daten, sodass sie sicher vor Datendiebstahl sind. Umgehen von Geoblocking: Streaming-Dienste und Webseiten stellen ihren Usern ländergebundene Inhalte zur Verfügung. Das bedeutet, dass bestimmte Inhalte wie Serien oder Filme auch nur in bestimmten Ländern gestreamt werden können. Mit CyberGhost VPN kannst du dieses sogenannte Geoblocking umgehen und beispielsweise über einen VPN-Server im Ausland das Streaming-Angebot des Ziellandes anschauen. So kannst du, ob daheim oder im Ausland und immer unter Beachtung der jeweiligen Geschäftsbedingungen, überall auf deine Lieblingsinhalte zugreifen . Schutz für bis zu 7 Geräte und verschiedene Betriebssysteme: Ein Abo von CyberGhost VPN schützt bis zu 7 deiner Geräte gleichzeitig. Du kannst also deine Informationen auf Laptop, Desktop-PC, Spielekonsolen, Smart-TV, Router oder auf dem Smartphone absichern. Zudem unterstützt CyberGhost VPN all deine Betriebssysteme. Das Beste: Für jedes Betriebssystem gibt es eine dedizierte App, sodass die Handhabung besonders einfach ist. Live-Support rund um die Uhr: Solltest du einmal eine Frage haben, so ist das CyberGhost-Expertenteam für dich da. Du kannst den Kunden-Support zu jeder Tageszeit per Live-Chat oder Mail erreichen. Der hauseigene CyberGhost VPN-YouTube Kanal bietet außerdem anschauliche Videos zu der Einrichtung des VPN auf verschiedenen Geräten, Installierungshinweise und vieles mehr.

Warum du CyberGhost VPN beim Zocken nutzen solltest

CyberGhost VPN beim Online-Gaming zu nutzen, bietet viele verschiedene Vorteile. So bist du durch eine verschlüsselte IP-Adresse beim Spielen vor heimtückischen Hackerangriffen sicher. Darüber hinaus kannst du dir von CyberGhost VPN neue IP-Adressen zur Verfügung stellen lassen.

Wer schon einmal einen DDoS Angriff erlebt hat, weiß wie nervig sie sein können. Zeitverzögerungen im Game, Verbindungsabbrüche oder aber ein eingefrorener Bildschirm – all das kann auf eine DDoS-Attacke hindeuten. Glücklicherweise sind die Server von CyberGhost VPN verschlüsselt und wehren alle heimtückischen Angriffe ganz einfach ab. Zudem wird deine Verbindung regelmäßig geprüft und getauscht, was das Risiko eines DDoS-Angriffs noch einmal deutlich minimiert.

Apropos Server: Insgesamt verfügt CyberGhost VPN über 9500 Server in 91 Ländern und 113 Standorten. Du hast Zugang zu Servern auf der ganzen Welt! Durch das Umgehen von Geoblocking hast du außerdem Zugriff auf Spiele, die in Deutschland nicht zugänglich oder verfügbar sind. Alle Server sind äußerst schnell und ohne Bandbreitenbegrenzung mit 10 Gbit/s. In der Windows VPN-App findest du außerdem extra Gaming-optimierte Server, auf welchen deine Games besonders schnell, flüssig und mit verbessertem Ping laufen.

Übrigens: Egal, ob du zu den PC-Zockern oder zu den Konsolenfans gehörst – CyberGhost VPN lässt sich auf jedem Gerät einrichten. Installierst du CyberGhost VPN direkt auf deinem Router, sind alle Geräte, die mit dem Wi-Fi-Netzwerk verbunden sind, abgedeckt. Alternativ ist eine Einrichtung von Smart DNS und eine Verbindung zu CyberGhosts globalen DNS-Servern möglich.

CyberGhost VPN testen

Gamerinnen und Gamer aufgepasst: CyberGhost VPN hat gerade ein tolles Angebot für euch! Mit dem 2-Jahresplan zahlt ihr monatlich für ein Abo nur 2,19 Euro, was eine fette Ersparnis von 82 % ausmacht. Zusätzlich gibt es noch 2 Monate gratis extra. Falls dir das Abo nicht zusagen sollte, kannst du es ganz einfach innerhalb der ersten 45 Tage kostenfrei kündigen.

Bildmaterial: CyberGhost VPN – Werbung