Der Igel rennt weiter: Sonic Colors Ultimate ist jetzt auch bei Steam erhältlich

Der japanische Publisher und Entwickler Sega hat Sonic Colors: Ultimate nun auch via Steam für PCs veröffentlicht. Bisher war das bunte Sonic-Abenteuer für PCs nur im Epic Games Store verfügbar. Ursprünglich erschien der Titel bereits am 7. September 2021 für PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch und im Epic Games Store.

Zur Feier der Erstveröffentlichung bei Steam, bekommt ihr das Abenteuer rund um den schnellsten Igel der Welt momentan sogar etwas günstiger. Die Standard-Variante gibt es bereits für 27,99 Euro und die Deluxe-Edition schlägt mit 31,49 Euro zu Buche. In unserem ausführlichen Test erfahrt ihr außerdem, wie sich der Titel geschlagen hat und ob sich ein Kauf lohnt.

Neue Zwischensequenzen und aufgehübschte Grafik

Sonic Colors: Ultimate ist ein Remaster des ursprünglich bereits im Jahre 2010 für Nintendo Wii und Nintendo DS erschienenen Sonic Colors. Die Remastered-Version soll neben einer aufgehübschten Grafik auch neue Zwischensequenzen beinhalten. Laut Sega sollen sich diese an diversen Elementen aus dem Sonic-Film von 2020 bedienen.

Der Launchtrailer

via Gematsu, Bildmaterial: Sonic Colors: Ultimate, Sega, Blind Squirrel Entertainment