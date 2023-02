Ankündigung von Natsu-Mon: 20th Century Summer Vacation für Switch

Spike Chunsoft hat das gemeinsame Projekt der Entwickler Toybox Inc. und Millennium Kitchen namens Natsu-Mon: 20th Century Summer Vacation für das System Nintendo Switch angekündigt. Hinter der Idee und Gestaltung steckt Kaz Ayabe, der für die Serie Boku no Natsuyasumi bekannt ist. In Japan soll Natsu-Mon: 20th Century Summer Vacation- wie treffend- im Sommer erscheinen.

Genießt die Ferien einen Sommer lang

Das herzerwärmende Sommer-Abenteuerspiel erzählt euch die Geschichte von einem zehnjährigen Jungen, in dessen Rolle ihr schlüpfen werdet. Ihr genießt einen Urlaub am Meer und habt einen Monat Zeit, den Ort zu erkunden. Der Protagonist ist der einzige Sohn eines Zirkusdirektors. In diesem Sommer hält der Zirkus in der Stadt, die als Schauplatz der Geschichte dient.

Ihr entscheidet, ob ihr in den Ferien im Zirkus aushelft oder die Freizeit mit anderen Tätigkeiten verbringt. Entweder geht ihr angeln, fangt Insekten, klettert auf Berggipfel, schwimmt im Meer, reist mit dem Zug oder schlendert einfach durch die Innenstadt. Die gewonnenen Erinnerungen könnt ihr in einem Tagebuch festhalten.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

via Gematsu, Spike Chunsoft, Toybox Inc., Millennium Kitchen