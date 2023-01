Xbox und Bethesda kündigen Developer_Direct an, aber auf Starfield hofft ihr vergebens

Xbox und Bethesda haben das Januar-Showcase angekündigt, zu dem es in den letzten Tagen schon zahlreiche Gerüchte gab. Im „Developer_Direct“ möchte man am Mittwoch, dem 25. Januar Spiele präsentieren, die in den nächsten Monaten für Xbox, PCs und im Game Pass erscheinen.

Um die Fans nicht zu enttäuschen, macht Xbox schon vor dem Event reinen Tisch. Starfield werdet ihr nicht sehen, das ist für eine eigene Show verplant. Dagegen sind diese Spiele und Marken bereits bestätigt:

The Elder Scrolls Online

Forza Motorsport

Minecraft Legends

Redfall

Bei Twitch und YouTube könnt ihr am 25. Januar live dabei sein. In Deutschland zur besten Sendezeit um 21 Uhr. Im offiziellen Xbox-Blog erfahrt ihr noch ein bisschen mehr zu den Inhalten.

Bildmaterial: Xbox