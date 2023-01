Volzerk: Monsters and Lands Unknown verbindet Monsterzucht und Action-RPG

Colopl hat das Action-RPG Volzerk: Monsters and Lands Unknown für PC-Steam und Mobilgeräte angekündigt. In Japan ist das Spiel als Monster Universe bekannt, dort geht es Ende Januar erstmals an den Start. Ein Update mit englischer Sprachoption ist für die Zukunft geplant. Volzerk wird auf das Free-to-play-Modell setzen.

Volzerk verbindet beliebte Elemente aus Monsterzucht und Action-RPG. Ihr begleitet Fina auf ihrem Abenteuer durch Lemuria und entdeckt dabei legendäre Monster, die ihr aufziehen könnt. Natürlich gesellen sich im Laufe des Abenteuers auch einige Freunde an eure Seite.

Der neue Trailer:

via Gematsu, Bildmaterial: Volzerk: Monsters and Lands Unknown, Colopl