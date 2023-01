Hätte auch gut zur Weihnachtszeit gepasst, aber besser spät als nie: UNO könnt ihr bald gratis auf Nintendo Switch spielen. Ein Switch-Online-Abo vorausgesetzt, könnt ihr UNO in der neuen Probespiel-Woche vollumfänglich ausprobieren. Sieben Tage lang ist das Spiel ab dem 19. Januar spielbar. Ihr könnt euch den Titel bereits vorab herunterladen. Übrigens: In Japan ist ein anderes Spiel an der Reihe, nämlich Snipperclips.

Bildmaterial: UNO, Ubisoft